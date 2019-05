Réunis pour une même cause

Plusieurs centaines de personnes se sont récemment rassemblées au cégep Gérald-Godin pour le quatrième évènement annuel Ensemble pour la santé mentale. Élus, personnalités publiques, gestionnaires ou intervenants psychosociaux avaient répondu présents à l’invitation de l’organisme Perspectives communautaires en santé mentale (PCSM).

Plusieurs entreprises et organismes avaient érigé des kiosques dans l’atrium du collège à l’occasion d’une séance de réseautage, le 18 mai. Quelques matchs de hockey-balle ont ensuite été disputés dans le gymnase.

«L’objectif est de sensibiliser la population aux besoins en santé mentale dans la communauté, de déstigmatiser et démontrer le soutien de tous les acteurs pour les causes en santé mentale. J’ai l’impression qu’à chaque année, de plus en plus de personnes ont la cause à cœur. On a tous un rôle à jouer là-dedans», indique le directeur de PCSM, David Ronai.

Plusieurs personnalités publiques avaient accepté de participer à l’évènement, dont l’entraîneur de hockey, Michel Therrien et l’ancien joueur de hockey professionnel, Georges Laraque.

«Des personnes comme Georges Laraque et d’autres qui parlent de leurs expériences en santé mentale, ça démontre que c’est normal d’avoir des expériences qui sont difficiles et ça montre qu’on est capable de les surmonter aussi», souligne M. Ronai.

Basé à Sainte-Geneviève, PCSM vise à aider les personnes ayant des problèmes de santé mentale, notamment en offrant des services de suivi personnalisé.