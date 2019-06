Une solution pour recycler vos piles et batteries

Entre 45% et 50% des piles et batteries achetées sont recyclées, au Québec. Bien que la province présente les meilleurs chiffres au pays dans ce domaine, l’organisme Appel à Recycler souhaite sensibiliser davantage les Québécois pour que ces déchets toxiques ne se retrouvent plus dans des sites d’enfouissement.

Pour ce faire, Appel à Recycler a mis en place plus de 4000 points de dépôt dans la province. En plus de cela, il organise des collectes pour inciter la population à opter pour le recyclage lorsqu’ils ont des piles ou batteries mortes en leur possession. «C’est de plus en plus facile de rapporter ses piles au Québec», soutient la chef des services marketing de l’organisme, Stéphanie Foster.

«Une pile ou batterie usagée devient une matière dangereuse qui n’est pas compatible avec ce qui est recyclé dans le bac bleu, explique Stéphanie Foster. Les composantes chimiques d’une pile peuvent couler et se retrouver dans les sols et dans les cours d’eau. Ce n’est pas bon pour l’environnement».

Entre 70% et 90% des matières qu’on retrouve dans les piles et batteries sont réutilisées.

Prochaine collecte de piles et batteries près de chez vous

● 8-9 juin : Pierrefonds-Roxboro – Service de Sécurité Incendie de Montréal, Caserne 57 au 13795 Pierrefonds Boulevard, Pierrefonds

● 15 juin : Ile-Bizard Ste-Genevieve – Mairie d’arrondissement de l’île Bizard Ste-Geneviève – 350 Montée de l’Église

● 24-25 août: Beaconsfield – Beaconsfield High School – 250 chemin Beaurepaire

● 8 septembre : Baie-d’Urfé – Garage Municipal – 300 Surrey

● 15 septembre : Dollard-des-Ormeaux – Mairie d’arrondissement de DDO – 12001 Boulevard Salaberry

● 21-22 septembre : Pierrefonds-Roxboro – Service de Sécurité Incendie de Montréal, Caserne 57 au 13795 Pierrefonds Boulevard, Pierrefonds

● 28-29 septembre : Pointe-Claire – City Hall – 451 Boulevard Saint-Jean

● 5 octobre: Ile-Bizard Ste-Genevieve – Centre Socioculturel – 490 Montée de l’Église