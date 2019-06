Le patrimoine se raconte

Les amateurs d’histoire renouent cet été avec les visites guidées sur l’île de la Visitation. Le musée la Maison du pressoir et le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) proposent des évènements majeurs et plusieurs rendez-vous avec le train balade de l’histoire.



Le p’tit char d’histoire permet aux visiteurs de se promener sur l’île de la Visitation dans une réplique du tramway en compagnie de Philémon, le conducteur érudit du train.

La Maison du Pressoir propose cette année des balades nocturnes. Les visiteurs rencontrent au fil du parcours des personnages d’autrefois qui racontent autant des histoires fantastiques, amusantes que farfelues.

Le petit train de l’île de la Visitation constitue lui-même une pièce de l’histoire moderne du parc-nature. Mis en service en 2000 par l’organisme disparu Cité historia, le petit train est une copie réduite des vieux tramways de Montréal.

Construit par la compagnie montréalaise Wattman Trains & Trams, c’est le premier train de balade électrique en usage sur un site extérieur au Québec. Il peut transporter jusqu’à 25 personnes.

Les 5 juillet, 19 juillet, 2 août et 16 août, de 19h à 20h30. Gratuit sur réservations au 514 280-6783 ou sur http://www.facebook.com/MaisonduPressoir/. Départ à partir du chalet d’accueil du parc de l’île de la Visitation. 2425, boulevard Gouin Est.

Balades en journée, tous les dimanches du 23 juin au 13 octobre ainsi que les jours fériés : 24 juin, 1er juillet, 2 septembre et 14 octobre. Départs : 13h, 14h et 15h. Tarif : 6$ adultes – 4$ aînés/étudiants – 4 ans et moins gratuit.

Bâtisseurs et architectes

Ce qui raconte l’histoire du territoire du vieux village du Sault-au-Récollet ce sont ses maisons. Humbles petits logis de colons, exubérantes demeures bourgeoises, majestueuse église, Stéphane Tessier, historien et conférencier souligne lors d’une visite guidée pourquoi ces édifices ont été ainsi bâtis.

De 13h à 16h, activité pour la famille en continu. Bricoler sa maquette de maison de colon ou de bourgeois, d’église ou de collège. À 16h, visite guidée à pied du village Sault-au-Récollet. Informations et réservations au 514 280-6783 ou sur http://www.facebook.com/MaisonduPressoir/.

Le 15 juin. À la Maison du Pressoir, 10865, rue du Pressoir.

Histoire autochtone

Le Fort-Lorette fut une mission d’évangélisation des autochtones au temps de la Nouvelle-France. Cette visite guidée intitulée «Présence autochtone au Sault», présente les traces des Premières Nations qui se retrouvent dans la toponymie du quartier : Ahuntsic et Sault-au-Récollet. Au menu, histoire des autochtones, jeux, dégustations de pain banique et autres.

Le 6 juillet, de 13h à 17h. Départ de la Maison du Pressoir, 10865, rue du Pressoir.