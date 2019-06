Un nouveau prix pour AJOI

Action jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI) accumule depuis 2010 les prix issus de divers programmes de récompenses municipaux et communautaires. L’organisme de travail de rue a récemment reçu le prix d’excellence du Réseau de la santé et des services dans la catégorie prévention, promotion et protection de la santé et du bien-être.

La récompense est remise annuellement à un organisme communautaire dont les initiatives permettent d’exercer une influence sur les déterminants de la santé et du bien-être ou sur les facteurs de risque associés.

Ces réalisations doivent être axées sur la promotion, la prévention et la protection de la santé de la population.

«Ce prix est vraiment significatif. Ça vient du ministère et des professionnels de la santé et services sociaux. Ça démontre à quel point on est des professionnels qui prennent leur travail au sérieux», indique la directrice générale d’AJOI, Tania Charron.

Problématiques jeunesse

Depuis onze ans, AJOI offre des services d’accueil, d’écoute, de soutien, d’accompagnement et de référence auprès de jeunes de 12 à 25 ans. Elle dessert des personnes présentant des facteurs de vulnérabilité comme l’itinérance, la toxicomanie, les problèmes de santé physique ou mentale, la pauvreté ou l’isolement.

L’éventail de services de l’organisme s’est développé en fonction de la réalité des jeunes et des besoins observés sur le terrain.

Par exemple, après qu’il eut été noté qu’il existait une problématique d’instabilité résidentielle chez les jeunes adultes, l’AJOI a créé deux postes d’intervenants spécialisés en itinérance adulte, en décembre 2016.

Depuis sa création, l’organisme a effectué plus de 35 000 interventions ciblées.

Au cours des neuf dernières années, l’organisme et des membres de son personnel se sont vu remettre sept prix par divers programmes ou organismes, tels la Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île l’organisme Centraide du Grand Montréal.