La communauté égyptienne remercie Pierrefonds-Roxboro

La communauté égyptienne de Pierrefonds-Roxboro a récemment tenu à remercier le conseil d’arrondissement pour sa gestion lors de la crue des eaux printanière. Le président du Canadian Egyptian business network, Adel Boulos, a offert aux élus une plaque commémorative à cet effet lors de la dernière séance publique du conseil.

«On a été témoin des inondations et on ne pouvait vraiment pas rater l’occasion de reconnaître le travail du maire, des conseillers, du personnel et des bénévoles. En 2017, on a vu que ça a été problématique, mais cette année, on a remarqué que la ville était beaucoup plus prête», indique M. Boulos.

Ce dernier a salué l’implication du maire et de certains conseillers au cours des dernières semaines, notamment pour les opérations de remplissage de sacs de sable, la mise en place de ballons gonflables dans certaines canalisations, de pompes et d’autres équipements afin de protéger les demeures dans les zones inondables.

«Le maire était sur le terrain jour et nuit et certains conseillers aussi. Dieu merci, je pense que la plupart des résidents ont été protégés cette année. Les leaders sont présents et brillent dans les situations difficiles. C’est ce qu’on a pu constater ici. On souhaite que tous les paliers de gouvernement puissent en faire autant», souligne M. Boulos.

Le maire, Dimitrios (Jim) Beis, a de son côté vanté le travail «incroyable» et innovateur de son personnel lors de la crue des eaux printanière.