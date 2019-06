Quelque 140 enfants issus de familles défavorisées ont vécu un moment spécial à Baie-D’Urfé. Ils se sont chacun vus remettre une bicyclette neuve à l’occasion de la troisième édition de Vélo pour la jeunesse, une initiative de la Banque Nationale en collaboration avec Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île.

Parmi les familles présentes au complexe dôme multi sports Scitec, sur le boulevard Morgan, la semaine dernière, Jennifer Schulz était ravie de voir son garçon de six ans et sa fille de deux ans tout sourire au moment de recevoir et d’étrenner leurs nouveaux vélos.

«C’est super pour mes enfants. Je ne serais pas capable de leur offrir ça autrement. Le vélo, c’est quelque chose que j’ai fait dans mon enfance, c’est génial de pouvoir leur apprendre», souligne-t-elle.

Pour être éligibles au programme, les enfants devaient être clients d’un des 40 groupes communautaires soutenus par Partage-Action.

En plus de distribuer les vélos d’une valeur de 75$ à 200$, la Banque Nationale a effectué un don de 100 000$ à l’organisme de sociofinancement.

«C’est un évènement unique en son genre. La banque, on est là pour aider les gens. D’année en année, on réussit à aller chercher plus de monde, plus de dons et plus d’enfants à qui donner des vélos», indique le vice-président associé pour l’Ouest-de-l’Île à la Banque Nationale, Yannick Pelletier.

Lors de la première édition du programme, une centaine de vélos avait été donnée. L’an dernier, quelque 120 bicyclettes étaient remises.