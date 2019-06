Des Espaces citoyens à Bordeaux-Cartierville

Le futur Centre communautaire et culturel de Cartierville comprendra un espace dédié aux citoyens afin de répondre à leurs préoccupations. Appelés Espaces citoyens, ils ont été proposés par les acteurs communautaires et ont reçu l’appui de l’arrondissement.

L’idée de ces espaces a été proposée par le Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville. Ils seront situés au sein du futur centre communautaire sur la rue Grenet (ancien centre d’hébergement des sœurs de la Providence).

On ne sait pas encore qui occupera l’espace pour répondre aux questions. Est-ce que ce seront uniquement des intervenants des organismes communautaires ou bien des représentants des instances locales telles que le CLSC, le PDQ ou l’arrondissement ?

Ce qui est certain c’est que la requête pour une telle démarche n’est pas nouvelle. «Lors des assemblées tenues par le CLIC la demande pour un tel espace a toujours été exprimée», soutient Bertrand Pouyet, directeur du CLIC.

L’idée a été soulignée lors des rencontres de démarches de planification stratégique de quartier en 2012 et cette année. Ce serait une sorte de guichet unique où les citoyens trouveraient réponse à toutes leurs préoccupations.

Cette démarche bénéficie d’un financement de Centraide grand Montréal dans le cadre du Programme impact collectif (PIC) destiné à la lutte contre la pauvreté.

À l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville on parle d’un grand espace central qui comprendrait du mobilier dans le style tables, chaises et comptoir de bistro. De longues tables de réunion et des canapés seront installés pour favoriser les échanges ainsi que des bancs, des tables et des balançoires pour l’extérieur.

«Nous travaillons en ce moment avec Espace temps, une entreprise de design, pour finaliser le type d’aménagements que nous voulons», indique M. Pouyet. Le projet comprend aussi des salles dédiées pour rejoindre aux demandes des citoyens. Aucune date n’a été avancée pour connaître les détails des aménagements envisagés.

Ces espaces viendront s’ajouter à la bibliothèque ultra moderne que l’arrondissement envisage d’installer sur place et à l’espace multifonctionnel qui devrait être aménagé dans la chapelle décorée par le sculpteur et peintre québécois Charles Daudelin.

Le centre communautaire et culturel de Cartierville est l’ancien centre d’hébergement des sœurs de la Providence acquis par la Ville en 2016 pour un peu plus de 4,6 M$.

Le but de ces espaces est de favoriser la mixité sociale et culturelle dans le quartier en créant un lieu de rassemblement et d’activité. Selon les acteurs communautaires, ces Espaces citoyens devraient changer profondément le visage de Bordeaux-Cartierville, un quartier connu pour sa diversité culturelle et ethnique, mais qui peine à réduire ses poches de pauvreté et de l’isolement de ses aînés.