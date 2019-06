De Victoria à Gaspé

Danny Rebel & the KGB, un groupe de musique ska, dont les membres sont originaires de l’Ouest-de-l’Île, verra du pays cet été. S’étant produit récemment en spectacle à Victoria en Colombie-Britannique, le groupe se rendra bientôt à Ottawa avant de se diriger vers l’est du Québec pour des spectacles à Gaspé et Sainte-Anne-des-Monts.

Le groupe donnera en outre quelques représentations dans la région montréalaise au cours des prochaines semaines. Les musiciens originaires de Dorval, Kirkland et Pointe-Claire tentent depuis peu de redonner un élan à leur carrière après avoir dû ralentir le rythme au cours des dernières années.

«On a pris une pause après que ma fille soit née il y a quelques années. C’était tout d’un coup plus difficile de partir en tournée. Maintenant qu’elle est plus âgée, elle comprend que son papa doit aller jouer de la musique», indique le chanteur et guitariste rythmique, Daniel Tabo-Oy.

Tournée

Fondé en 2007, le groupe, qui joue du ska plutôt traditionnel et sans section de trompettes, était habitué, il y a quelques années, à un calendrier de tournée beaucoup plus chargé.

«Quand on commençait comme groupe indépendant [au début des années 2010], on avait l’habitude de partir de Montréal en fourgonnette pour le Victoria Ska & Reggae Festival, qui était le summum de notre tournée, et on jouait autant de spectacles qu’on pouvait en chemin. Cette année, on y va en avion», raconte Tabo-Oy.

Si le calendrier du groupe est moins chargé qu’avant, les quatre musiciens n’ont pas fini d’explorer de nouveaux endroits au pays. L’an dernier, ils ont découvert la Gaspésie lorsqu’ils ont offert un spectacle à l’Auberge festive Sea Shack de Sainte-Anne-des-Monts. Le groupe y retournera d’ailleurs le 20 juillet et donnera aussi un spectacle à Gaspé, la veille.

«C’est génial comme endroit. J’ai vraiment hâte de retourner au Sea Shack, une salle de spectacle juste à côté de la plage. Les gens sont gentils et très accommodants», souligne Tabo-Oy.

Nouveau simple

N’ayant pas sorti de nouvel album depuis 2017, le groupe prévoit lancer un nouveau simple intitulé Spacebound, le 5 juillet. Par la suite, la formation de l’Ouest-de-l’Île souhaiterait offrir un nouveau simple chaque mois jusqu’en février prochain.

En plus de Daniel Tabo-Oy, dont le nom de scène est Danny Rebel, le groupe est formé de Marco Lapenna, à la guitare, Phil Caouette à la basse, Paul Caldwell aux percussions et Liam Killen à la batterie.