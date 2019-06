Le Festival de blues de l’Ouest-de-l’Île reporté

Le Festival de blues de l’Ouest-de-l’Île, qui avait dû être reporté, récemment en raison de la mauvaise température, aura finalement lieu le 20 juillet, au parc Dollard-des-Ormeaux, tout près du centre civique municipal.

Deacon George, The Third Stone, Big J and the All Starz, Sylvie Desgroseillers et Freddie James Project se produiront en spectacle à cette occasion.

Les organismes communautaires Alzheimer Groupe, West Island Black Community Association (WIBCA), Alphabétisation sans limites, Action jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI) et le Refuge pour les femmes de l’Ouest-de-l’Île se partageront les profits de l’événement.

Une somme de 21 500 $ avait été amassée l’an dernier. L’objectif du comité organisateur est de dépasser ce montant cette année.