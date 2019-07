Une nouvelle bibliothèque à Pierrefonds

Les résidents de Pierrefonds-Roxboro peuvent maintenant profiter d’une nouvelle bibliothèque municipale. Construite au coût de 25,3 M$, elle est deux fois plus spacieuse que l’ancienne et baignée de lumière naturelle avec ses grandes fenêtres.

Plusieurs améliorations modernes ont été apportées, notamment un café, un laboratoire de fabrication ainsi qu’un médialab. À la demande des usagers, le nouvel immeuble contient également davantage de lieux de rencontre.

«On voulait, des réseaux d’échange pour la communauté, quelque chose qu’on ne retrouvait pas vraiment ailleurs dans l’arrondissement. Pour nous, c’est important que les citoyens, les étudiants et les personnes âgées puissent avoir des endroits comme ça», indique la chef de division bibliothèque, culture et développement social, Louise Zampini.

Avec un kiosque qui peut facilement être démonté, la zone d’accueil a été aménagée de façon à pouvoir permettre des prestations de troupes de cirque. Aussi, la nouvelle bibliothèque utilise un système de classification des livres de type hybride, une première au Québec.

«Ça fait partie d’un projet pilote pour le réseau des bibliothèques de la Ville de Montréal. Dans une librairie, les ouvrages sont classés par sujet alors que dans une bibliothèque, on utilise le système de cote [qui correspond à l’adresse du document sur les rayons]. Nous, on a ces deux types de classification. C’est plus plaisant et plus facile pour les gens de se retrouver», souligne Mme Zampini.

Passage culturel

L’aménagement extérieur reste à terminer. Un passage culturel, soit un sentier pédestre, devrait bientôt relier le stationnement de la mairie d’arrondissement à la bibliothèque.

L’arrondissement veut ainsi permettre aux utilisateurs qui ne trouveront pas de place dans le stationnement de 70 espaces à l’arrière de l’immeuble de garer leur voiture à proximité.

La nouvelle bibliothèque contient également une salle d’animation, d’allaitement, de jeux avec soccer de table ainsi que des cabines d’échange et un espace Bluetooth pour écouter de la musique en ligne.

Une terrasse a été installée sur le toit. Une autre, située à l’avant de la bibliothèque, pourrait éventuellement accueillir des spectacles. Il y a également un jardin extérieur.

Différentes activités sont prévues, notamment un café-réparations, où un homme à tout faire pourrait donner des conseils pour des travaux mineurs.

Comprenant des imprimantes 3D, une découpeuse vinyle, un numériseur pour photos ainsi qu’une presse à t-shirt, le laboratoire de fabrication s’est avéré très populaire depuis l’ouverture de la bibliothèque.

En plus de CD, DVD, Blu-Ray et de jeux vidéo, la bibliothèque effectuera le prêt de disques vinyle ainsi que de tables tournantes.

La bibliothèque s’est aussi dotée d’une salle de réunion et de formation, qui pourra notamment servir à la création d’un club de lecture en ligne en jumelage avec des lecteurs de la Ville de Richmond, en Colombie-Britannique.

Une salle de généalogie pour étudier l’histoire locale est en train d’être aménagée, notamment par l’achat de bases de données.