Promouvoir l’ail local

Plus de 5000 personnes sont attendues ce samedi à Sainte-Anne-de-Bellevue pour la 13e édition du Festival de l’ail annuel. Une vingtaine de producteurs d’ail en provenance d’un peu partout au Québec disposeront de kiosques sur les rues Sainte-Anne et Lalonde. Ateliers, concerts et une conférence sont aussi au menu.

«On offre vraiment une ambiance particulière qu’on ne retrouve pas ailleurs. C’est centré sur l’ail, mais c’est aussi à propos de tout ce qui est bonne bouffe et recettes. Il y a des groupes de musique et des artistes sur échafauds ainsi qu’une odeur d’ail dans l’air. C’est très éclectique», indique la co-coordonnatrice de l’évènement, Tia Bergeron.

Grâce à divers ateliers et une conférence, le festival, qui se déroulera le 24 août, a aussi pour but d’éduquer le public quant aux différentes variétés d’ail, les méthodes de production, de récolte et de tressage.

«Le Québec est un grand producteur de cette plante, dont il existe une grande variété d’espèces. On veut mettre en lumière le travail des producteurs et les bienfaits pour la santé. Il y a une panoplie surprenante de possibilités, notamment des produits dérivés comme des légumes fermentés avec de l’ail, de la mousse et de l’huile d’olive infusée à l’ail», soutient-elle.

Marché Sainte-Anne

Une quarantaine de marchands locaux, habituellement présents au marché Sainte-Anne, se joindront aux producteurs d’ail. Ils offriront divers produits tels que pâtisseries, viandes, fromages, fruits et légumes.

La rue Lalonde sera interdite d’accès aux voitures ainsi que la rue Sainte-Anne entre les rues Saint-Pierre et Lamarche entre 9h et 16h.

Il sera possible pour les visiteurs de se garer gratuitement aux stationnements publics des rues Saint-Pierre, Sainte-Anne et Christie, à la gare de Sainte-Anne-de-Bellevue ainsi qu’au Collège John Abbott.