Flyers All Starz veut poursuivre sur sa lancée

Les membres du club de cheerleading compétitif de Pierrefonds Flyers All-Starz devront défendre leurs titres cette saison. En avril, cinq des sept équipes envoyées aux championnats du monde à Orlando, en Floride, sont montées sur le podium et trois d’entre elles ont remporté l’or.

«On essaie de ne pas trop se mettre de pression, mais quand tu fais bien au niveau mondial, les attentes sont là pour la saison suivante. On est en mode de préparer nos équipes le mieux possible pour essayer d’avoir encore de bons résultats cette année», explique la fondatrice et copropriétaire, Vanessa Jacob-Monette.

Flyers All-Starz est le seul club au Québec à avoir remporté une médaille d’or aux championnats du monde. Depuis 2011, ses athlètes ont amassé sept titres mondiaux. Les résultats obtenus au printemps sont une source de fierté selon Mme Jacob-Monette.

«Se qualifier pour les championnats du monde, c’est déjà quelque chose d’incroyable. D’être capable de bien se classer parmi les meilleurs au monde et même de remporter la victoire dans sa division, c’est le fruit de plusieurs années de travail et d’une saison remplie de beaucoup de hauts et de bas», indique celle qui est également une des entraîneuses-chefs.

Préparation

La préparation non seulement physique, mais aussi mentale des 182 athlètes qui ont participé aux championnats mondiaux a fait la différence.

«On est extrêmement bons à ce niveau. Donc une fois rendus aux compétitions, ils sont prêts. Ils sont capables de bien gérer la pression et quand même bien réussir. On cherche à éviter les erreurs. Nos trois équipes qui ont gagné en avril ont fait une routine parfaite», souligne Mme Jacob-Monette.

Afin d’obtenir les meilleurs résultats possible, les entraîneurs cherchent à faire atteindre à leurs équipes le summum de leur performance lors des compétitions importantes.

«On ne veut pas faire notre meilleure performance de la saison au mois de février ou en mars, alors que les championnats du monde sont en avril. On veut créer une escalade pour que le peak soit atteint la journée des finales. Ça demande un gros travail de préparation», précise-t-elle.

Les résultats obtenus en compétition au cours des dernières années sont une des raisons qui permettent au club d’attirer des athlètes d’un peu partout au Québec.

«En plus de l’Ouest-de-l’Île et de partout aux alentours de Montréal, nous avons même des athlètes qui viennent de l’Ontario, de Québec et de Trois-Rivières, précise Mme Jacob-Monette. Il y en a plusieurs qui font deux à trois heures de route deux à trois fois par semaine pour venir s’entraîner avec nous.»

En plus des équipes compétitives, le club offre la possibilité d’évoluer au sein d’escouades récréatives dès l’âge de trois ans.

Les équipes Knockout et Notorious des catégories réservées aux 14 ans et plus ont gagné l’or aux derniers championnats mondiaux. L’équipe Karam a aussi remporté la victoire chez les 17 ans et plus.