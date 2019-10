Nouveau groupe citoyen en santé mentale

Lancé il y a deux ans et demi, le Groupe citoyen de l’Ouest-de-l’Île a été inauguré la semaine dernière au centre culturel de Pierrefonds. Géré par et pour les personnes souffrant d’un trouble de santé mentale, le nouveau groupe œuvre à sensibiliser la population à leur réalité et aider à améliorer les services offerts dans la région, notamment grâce au réseautage.

Des troubles de santé et des problèmes liés à l’emploi de certains membres ont retardé l’inauguration du groupe. Tous sont des clients d’organismes offrant des services en santé mentale.

«On fait des réunions aux deux semaines. On discute de nos objectifs, de comment on peut s’intégrer plus dans la communauté et atteindre plus de personnes parce qu’il y en a beaucoup qui sont comme invisibles. On veut être la voix collective de tous nos pairs qui ont un trouble de santé mentale», indique le président, Mark Walford.

Lors de sa création, le groupe a reçu un financement du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île ainsi que de plusieurs membres de la Table de concertation en santé mentale de l’ouest de l’Île.