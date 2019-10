Bénévoles recherchés

Le vieillissement de la population faisant constamment augmenter sa clientèle, la Popote roulante, qui livre des repas chauds et gratuits aux résidents dans le besoin, a elle-même besoin de nouveaux bénévoles pour continuer ses opérations.

L’organisme dispose de 13 cuisines dans l’Ouest-de-l’Île. Celles de Lachine, Pointe-Claire, Dollard-des-Ormeaux et Pierrefonds cherchent des bénévoles additionnels pour des postes aux cuisines ou à la livraison. En tout, il manquerait une quinzaine de personnes ayant environ trois heures à donner, une fois par mois.

«Ça nous prend des gens fidèles au poste et pouvant se libérer le matin, soit le mardi ou le jeudi. On cherche des gens qui ont de l’entregent et aiment travailler en équipe», précise André DeRome, la coordonnatrice au recrutement au Centre d’action bénévole de l’Ouest-de-l’Île, l’organisme qui gère l’ensemble des cuisines dans la région.

Les cuisines arrivent à fonctionner notamment parce que certaines personnes se rendent disponibles chaque semaine plutôt qu’une fois par mois.

«On bouche les trous avec ceux qui se portent volontaire. Mais on aimerait mieux que ce soit plus équitable. On réussit quand même à livrer les repas aux gens dans le besoin, mais c’est stressant pour tout le monde dans les cuisines où on manque de gens. On craint l’épuisement pour les bénévoles qui sont là», souligne Mme DeRome.

Les bénévoles sont majoritairement, mais pas exclusivement des gens à la retraite.

«Il y a aussi ceux dont les employeurs leur permettent de faire du bénévolat sur leurs heures de travail. D’autres travaillent à leur compte, donc, ils peuvent se libérer trois heures par mois», explique la coordonnatrice.

Le Centre d’action bénévole de l’Ouest-de-l’Île a des cuisines à Pierrefonds, Roxboro, Dorval, Sainte-Anne-de-Bellevue, Lachine, Beaconsfield, Pointe-Claire et Dollard-des-Ormeaux. Chacune d’entre elles compte entre 60 et 70 bénévoles.

Le programme vise à venir en aide aux personnes âgées seules, celles devant rester à la maison ou à mobilité réduite. Un des buts visés est de permettre à cette clientèle de continuer d’habiter leur maison.