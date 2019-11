Depuis maintenant un mois, l’Hôpital général du Lakeshore dispose d’une nouvelle salle de tomodensitométrie à la fine pointe de la technologie. Pièce d’équipement ayant coûté environ 1 M$, le nouveau scanneur permet de prendre des images en coupe d’organe de meilleure qualité, tout en exposant les patients à moins de radiation.

Le nouvel appareil peut effectuer jusqu’à 75 tests quotidiennement, soit de cinq à dix de plus qu’avec l’ancien équipement.

«Le tomodensitomètre est en partie gérée par intelligence artificielle ce qui permet une plus grande automatisation des examens. On peut donc aller plus vite et de prendre plus de temps avec le patient et non sur l’ordinateur à régler nos données», indique la cheffe de service de l’imagerie médicale, Véronique Rodella.

Fluoroscopie

La nouvelle salle est également équipée d’un système de fluoroscopie, ce qui donne la chance au personnel médical d’utiliser un rayon X de manière continue pour effectuer un suivi en temps réel d’une opération.

Méthode de diagnostic qui consiste à prélever des cellules ou des tissus à l’aide d’une aiguille, la biopsie peut désormais se faire plus aisément.

«On peut voir au fur et à mesure sur un écran l’aiguille insérée par le médecin pour s’assurer qu’elle va au bon endroit. Avant, il nous fallait prendre une séquence d’images, arrêter avant de prendre une nouvelle séquence. Ça prenait plus de temps», souligne Mme Rodella.

Si on inclut les coûts de construction et de réaménagement des locaux, le coût total du projet grimpe à près de 2 M$.