Une équipe de soccer féminine semi-pro à Pierrefonds

L’Ouest-de-l’Île aura à nouveau un club de semi-professionnel féminin en Première ligue de soccer du Québec (PLSQ). L’Association de soccer de Pierrefonds créera dès l’an prochain une équipe qui permettra aux joueuses de plus de 18 ans de continuer à pratiquer leur sport, une fois leur carrière amateure terminée.

@R:Le problème, c’est que souvent les joueuses se retrouvent sans ligue de qualité après le cégep ou l’université.

«Une fois qu’on a fini de jouer au niveau senior, celles qui veulent continuer de pouvoir s’exprimer à un niveau de jeu supérieur à ce qu’on peut retrouver dans les ligues locales se retrouvent devant pas grand-chose», souligne la directrice technique et entraîneuse-cadre, Valmie Ouellet.

Le projet est en préparation depuis deux ans. Les inondations qui avaient frappé Pierrefonds en 2017 ont toutefois retardé son développement.

«On n’avait pas accès à nos terrains. Ça nous a un peu pris de cours. On a reporté le plan pour être mieux au niveau financier. On veut faire du soccer élite aux plus hauts niveaux, mais on est avant tout un club communautaire», indique Mme Ouellet.

Saison 2020

La ligue devrait compter sept équipes féminines en 2020. Blainville, Fabrose, Longueuil, Monteuil, Mont-Royal Outremont et Saint-Hubert auront également un club. Le calendrier sera dévoilé en janvier.

Le processus de sélection a d’ores et déjà débuté pour le club de Pierrefonds. «Pour le AAA, qui est le plus haut niveau du soccer féminin au Québec, on est déjà bien représenté à Pierrefonds avec une équipe senior, une équipe des moins de 21 ans et une des moins de 19 ans. On est déjà en train d’entraîner les joueuses qui vont avoir la chance d’être sur cette équipe semi-professionnelle», explique Mme Ouellet.

Des journées d’essais se dérouleront en décembre et janvier pour permettre aussi aux joueuses qui évoluent dans les collèges américains et autres universités canadiennes de pouvoir s’y présenter.

Lors de la saison initiale du volet féminin de la PLSQ, il y a deux ans, l’Ouest-de-l’Île avait obtenu un premier club semi-professionnel, les Lakers du Lac Saint-Louis.

Les essais sont offerts sans frais. Toutes les joueuses qui souhaitent y participer doivent remplir le formulaire de pré-inscription en ligne sur le site web de l’Association de soccer de Pierrefonds.

Les essais auront lieu le 30 novembre de 18h à 19h30 au Soccerplexe Catalogna de Lachine et le 15 décembre de 10h30 à 12h au Centre Multisport Rosemère, à Rosemère. Les joueuses doivent arriver une demi-heure à l’avance.