Quoi faire durant les Fêtes

Nul besoin d’aller bien loin pour profiter pleinement des congés des Fêtes qui approchent à grands pas. L’Ouest-de-l’Île regorge d’activités culturelles et ludiques pour jeunes et moins jeunes.

• 6 décembre

À la bibliothèque de Pierrefonds, deux acteurs liront des histoires sur le temps des Fêtes à des enfants de plus de six ans. De son côté, le centre culturel de Pointe-Claire offrira un spectacle mettant en vedette une chorale de quelque 40 voix, qui interprétera des classiques de Noël dans une atmosphère familiale et intimiste.

• 10 décembre

Pour ceux qui préfèrent la musique classique, l’histoire de Noël racontée en musique par Jean Sébastien Bach sera présentée par l’Ensemble Caprice et l’Ensemble vocal Arts-Québec de Montréal à la salle Pauline Julien. Le concert sera également donné au centre civique de Dollard-des-Ormeaux, le 12 décembre. Musiciens et choristes interpréteront un des grands chefs-d’œuvre de la musique baroque, L’Oratorio de Noël. Le concert, qui comprendra aussi quatre solistes, sera sous la direction du chef Matthias Maute.

• 14 décembre

o La bibliothèque de Dollard-des-Ormeaux offre un atelier de fabrication d’un globe de neige pour les enfants de 5 à 12 ans, en matinée.

o Ceux qui désirent faire une bonne action tout en s’amusant ne voudront pas manquer <@Ri>Solstice Jam<@$p>, un spectacle-bénéfice pour le comptoir alimentaire de la paroisse Sainte-Anne-de-Bellevue. Les groupes Bill Gossage et Mike Bleho, Ian Grey, The Jazz collective, Gary Townsend, Jeff Griese et DNR seront les orchestres invités en soirée au centre Harpell.

• 15 décembre

La Salle Pauline-Julien présentera le conte musical Loup de Noël en après-midi. Le texte de Claude Aubry qui met en scène Maître Griboux, un vieux loup solitaire, maussade et affamé, sera raconté par Stéphan Côté qui transporte l’audience dans un Québec d’antan à l’aide d’illustrations de Pierre Pratt. Les musiciens du groupe Bon Débarras accompagneront le récit avec reels, turlutes et chansons.

• 21 décembre au 5 janvier

Comme chaque année, le Zoo Ecomuseum de Sainte-Anne-de-Bellevue offrira une programmation spéciale où les visiteurs pourront être témoins des réactions des animaux alors qu’ils recevront quelques gâteries de la part des zoologistes.

• Des périodes de patinage public seront offertes au centre civique de Dollard-des-Ormeaux en après-midi. À Sainte-Anne-de-Bellevue, les tout-petits auront la chance de se promener sur la glace en compagnie de Père et Mère Noël, le 21 décembre, à l’aréna Glenfinnan de l’Université McGill.