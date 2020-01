Diminuer la consommation à la source

Souhaitant sensibiliser la population à l’importance de diminuer le gaspillage, Pointe-Claire recherche huit ménages pour son Défi zéro déchet. De mars à octobre, les familles choisies devront réduire leurs quantités de matières résiduelles en intervenant à la source, c’est-à-dire dès l’achat.

Les participants seront accompagnés dans leurs démarches et pourront bénéficier d’un soutien téléphonique. Ils auront un diagnostic de leurs habitudes et devront se fixer un objectif de réduction adapté à leur réalité.

«Nous voulons faire de Pointe-Claire une ville dédiée au développement durable, tant par nos actions municipales qu’en favorisant les pratiques contribuant à la protection de l’environnement par les citoyens», précise le maire John Belvedere.

Les familles recevront des trucs et astuces en plus d’assister à une conférence et des ateliers, notamment sur la fabrication de produits domestiques, corporels ainsi que de boîtes à lunch zéro déchet.

Adapter aux besoins

Afin de suivre leurs progrès, les huit ménages devront s’engager à effectuer une pesée des déchets domestiques, des matières organiques et des matières recyclables à chacun des sept mois du défi.

«Ça nous permettra aussi de mieux connaître les enjeux et besoins des familles en vue d’améliorer nos actions de sensibilisation comme notre site Web, nos guides et publications, outil de recherche par matière, plateforme de consultation citoyenne et nos séances d’information», indique la coordonnatrice aux communications, Marie-Pier Paquette Séguin.

Les informations recueillies aideront également à guider les actions de la brigade de gestion des matières résiduelles. Mise sur pied en 2017, elle sillonne les rues de Pointe-Claire à vélo durant l’été afin de promouvoir les bonnes pratiques environnementales.

Ses membres fournissent notamment des renseignements sur les matières acceptées dans les différentes collectes, le tri, le compostage domestique ou le cône de cuisine pour les matières organiques.

Les ménages intéressés ont jusqu’au 5 février pour poser leur candidature sur la plateforme Pointe-Claire c’est nous (cestnous.pointe-claire.ca).