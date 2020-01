Casse-tête en vue

La santé, l’éducation, le transport seront les priorités du député provincial libéral de Robert-Baldwin, Carlos Leitão dans les prochains mois. Il est d’avis que l’interruption de la ligne de train Deux-Montagnes afin de permettre les travaux d’aménagement du Réseau express métropolitain (REM) représentera «tout un casse-tête» pour les usagers.

Reportés au mois de mars, les travaux d’aménagement du tunnel Mont-Royal affecteront les usagers des gares Sunnybrooke et Roxboro-Pierrefonds. C’est le sujet pour lequel M. Leitão est le plus interpellé, devant les inondations et le projet de loi 21 sur le port des signes religieux.

«Des mesures de mitigation seront en place, mais je ne suis pas sûr que ce sera si efficace. Ça va être un gros problème, dit-il. La ligne sera fermée un an ou peut-être même plus. Les travaux du tunnel du Mont-Royal sont beaucoup plus complexes que ce qu’ils pensaient.»

Par ailleurs, le député se réjouit que la région dispose maintenant de quatre groupes de médecine familiale (GMF), des centres de service regroupant sous un même toit plusieurs médecins ainsi que d’autres professionnels de la santé. Un cinquième GMF serait en préparation à Pierrefonds, tout près de la circonscription de Robert-Baldwin.