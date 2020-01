Les Anciens Canadiens appuient NOVA

Plusieurs anciens joueurs des Canadiens tels que Marc-André Bergeron, Patrice Brisebois, Pierre Dagenais, Mathieu Dandenault et Stéphane Richer participeront à une partie de hockey-bénéfice au profit de NOVA l’Ouest-de-l’Île, à la fin du mois, à Pointe-Claire.

Les fonds recueillis serviront à financer l’ensemble des programmes de NOVA, qui sont destinés aux personnes atteintes de cancer, sclérose latérale amyotrophique (SLA) et Alzheimer.

Basé à Beaconsfield, NOVA offre des soins infirmiers à domicile, du soutien au deuil, des centres de jour pour adultes avec déficits cognitifs ou encore des groupes de soutien pour proches aidants.

Pour ce faire, l’organisme doit chaque année amasser environ 1,6 M$, et ce, sans compter sur un financement gouvernemental récurrent.

Lors du match, qui se déroulera le 31 janvier à l’Aréna Bob-Birnie de Pointe-Claire, les anciens Canadiens affronteront les Étoiles de NOVA, une équipe formée de résidents de l’Ouest-de-l’Île.

À travers le pays

Depuis plus de 40 ans, l’organisation des Anciens Canadiens de Montréal parcourt le Canada avec comme mission de réaliser des évènements caritatifs pour plusieurs organismes.

«Que demander de mieux que de revivre les années glorieuses des Canadiens en amassant des fonds afin de soutenir les services offerts par NOVA. Notre personnel, nos infirmières et plus de 260 de nos bénévoles convient la population à participer à cette cause», indique le président du comité de l’évènement et directeur sur le conseil d’administration de NOVA, Matt Del Vecchio.

L’an dernier, l’organisme à but non lucratif a pris en charge plus de 750 personnes vulnérables par l’intermédiaire de ses programmes à coût nul ou minime. Cette statistique va en augmentant année après année, selon la directrice générale, Marie-France Juneau.

Le prix des billets est de 10$. La mise au jeu sera à 19h.