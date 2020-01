Portes ouvertes à la Mosquée

Des dizaines de résidents de l’Ouest-de-l’Île incluant plusieurs élus locaux ont répondu à l’invitation des fidèles de la Mosquée Masjid Makkah-Al-Mukkaramah de Pierrefonds, alors que ces derniers tenaient une journée portes ouvertes.

Imam à la mosquée Darus Salam Masjid, elle aussi située à Pierrefonds, Adil Ahmad est d’avis qu’un évènement comme celui-ci permet aux gens de différentes cultures de se rapprocher et de combattre l’ignorance.

«C’est dans la nature de l’être humain de craindre ce qu’il ne connait pas. En ouvrant nos portes, on invite nos voisins de venir voir ce qui se passe ici, comment on adore Dieu et pour montrer aussi qu’on fait exactement les mêmes choses que tout le monde. On joue au hockey, on fait notre marché aux mêmes épiceries», souligne-t-il.

Les cinq membres du conseil d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro étaient sur place. Le maire, Dimtrios (Jim) Beis trouve important de rendre visite aux mosquées implantées dans l’arrondissement, notamment en raison de la tuerie de janvier 2017 qui a fait six morts à la grande mosquée de Québec.

«On les encourage d’ouvrir leurs portes pour casser un peu le stigma et les perceptions envers les communautés. La mosquée ici l’a fait plusieurs fois. Ils sont très ouverts, connectés et très impliqués dans la communauté au sens large. On est là pour soutenir non seulement la communauté musulmane, mais aussi les autres qui viennent pour la première fois», indique-t-il.

Les portes ouvertes se sont déroulées de 14h à 16h, dimanche (26 janvier). Les organisateurs avaient prévu des visites guidées ainsi que de la nourriture et des breuvages.