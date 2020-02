Prendre la route des collèges américains est une voie de plus en plus prisée par les jeunes hockeyeurs de la région qui souhaitent atteindre les rangs professionnels ou la sélection nationale féminine. Quelques joueurs ayant prévu emprunter ce parcours ont été récompensés par des bourses d’excellence académique, la semaine dernière.

Âgé de 16 ans, Adam Cardona des Lions du Lac Saint-Louis domine la Ligue de hockey midget AAA du Québec pour ce qui est des points chez les défenseurs.

Repêché au 55e rang par les Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) au printemps, il a participé au camp d’entraînement l’été dernier, mais a éventuellement choisi de retourner jouer une saison de plus avec les Lions.

Ce dernier est d’ailleurs très intéressé de poursuivre son développement au sud de la frontière.

«J’ai appliqué à quelques écoles. Si les choses ne fonctionnent pas, je sais toujours que je peux revenir à Québec et jouer avec les Remparts. Si j’allais jouer à Québec et que les choses ne marchaient pas, je ne pourrais pas faire l’inverse et aller aux États-Unis, car j’aurais perdu mon éligibilité», souligne-t-il.

Charles-Alexis Legault

Lui aussi défenseur chez les Lions, Charles-Alexis Legault a inscrit 24 points, dont six buts en 25 rencontres cette saison ce qui lui confère le septième rang au chapitre des pointeurs chez les défenseurs.

Sélectionné par les Olympiques de Gatineau en troisième ronde l’an dernier, le joueur de 192 cm et 91 kg s’est engagé à s’aligner pour l’Université de Boston l’an prochain.

«Mon père a joué à l’Université de Boston et il a aussi joué dans LHJMQ. Il a vécu les deux situations et il m’a fait part de son avis. De mon côté, ayant grandi dans l’Ouest-de-l’Île et ayant vu des joueurs comme Michael Matheson et Alex Killorn aller dans des universités américaines, ça a fait en sorte que pour moi, c’était un choix pas mal clair», explique-t-il.

Meghane Duchesne Chalifoux

À sa première année en hockey féminin collégial, Meghane Duchesne Chalifoux a fait sa place avec les Islanders du collège John Abbott qui évoluent en première division du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). L’athlète-étudiante de 17 ans a inscrit trois buts et 11 aides en 19 parties c

ette saison.

«Ça va vraiment bien individuellement. Depuis le début de la saison, je me suis rapidement adaptée au niveau de jeu. Je m’attendais à ce que ce soit un peu plus long», soutient-elle.

Elle se rendra aussi aux États-Unis la saison prochaine pour s’aligner avec l’Université du Connecticut en première division de la Ligue de l’Est du National Collegiate Athletics Association (NCAA). Elle a pour objectif de représenter un jour le Canada aux Jeux olympiques.

Michael Mastrodomenico

Un quatrième joueur de l’Ouest-de-l’Île a reçu une bourse de 1500$ de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) dans le cadre du programme de bourses des Canadiens de Montréal, la semaine dernière.

Âgé de 15 ans, Michael Mastrodomenico a été impressionné de suivre dans les pas d’anciens récipiendaires des bourses du Canadien de Montréal tels que l’attaquant des Sénateurs d’Ottawa, Anthony Duclair, et Michael Matheson des Panthers de la Floride. Le défenseur du Rousseau-Royal de Laval-Montréal est originaire de Kirkland.