Loverboy à Pierrefonds

La 16e édition du gala Strangers in the Night, qui aura lieu en juin dans le stationnement de la mairie de Pierrefonds-Roxboro, inclura une performance du groupe de rock Loverboy. Quelque 85 restaurateurs se chargeront par ailleurs de rassasier les participants. Les profits de l’évènement iront à Les Amis de la santé mentale, Lymphome Canada et Cure SMA.

Les Amis de la santé mentale recueillent des fonds pour aider les membres de l’entourage d’une personne atteinte d’un trouble de santé mentale. De son côté, Lymphome Canada finance la recherche et contribue à découvrir les causes responsables de l’apparition des lymphomes, à développer des traitements plus efficaces et à découvrir un remède.

L’organisme Cure SMA vise à financer la recherche au pays pour trouver un traitement ou un remède pour l’atrophie musculaire spinale.

Outre Loverboy, les groupes Less than 4, Truthwalker et Undercover Legends of Rock se produiront aussi en spectacle le 20 juin.

Fondé en 2004, le gala a recueilli plus de 6 M$ pour des organismes de bienfaisance de l’Ouest-de-l’Île.