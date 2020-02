C’est dans une atmosphère survoltée dans le gymnase de l’école Des Sources-Riverdale que l’équipe Brookwood de l’Ouest-de-l’Île a eu le dessus 77-69 sur le Pagé-Concordia de la Ligue de basketball de Montréal midget AAA. Le match endiablé de dimanche servait à départager les deux équipes au sommet qui avaient le même nombre de points.

Brookwood a mené sans jamais avoir une avance confortable. Les joueurs inscrivent 18 points au premier quart, soit 3 de plus que leurs adversaires. À la demie, l’équipe locale mène 35-30.

Chacune inscrit le même nombre de points au troisième quart. Il faudra attendre la fin du quatrième quart pour que Brookwood double son avance et remporte le duel.

«Tout le monde a donné du sien et a bien fait offensivement et défensivement, indique l’entraîneur-chef de Brookwood, Kenny Clyke. On avait joué deux fois contre Pagé-Concordia cette saison et chacun a remporté une victoire. On savait qu’on avait le même type d’équipe et qu’on aurait une bonne adversité.»

Clyke s’attend par ailleurs à revoir le même adversaire en finale des séries.

L’entraîneur a par ailleurs souligné le travail de l’ailier et arrière Christian Payawal, qui a inscrit un total de 18 points dans la victoire ainsi que l’apport de l’ailier Felix Kossaras.

Satisfait dans la défaite

Du côté de Pagé-Concordia, basée à l’école Lucien-Pagé, dans Villeray, l’entraîneur-chef Jean-Marc Poulard est satisfait de la façon dont le match s’est déroulé.

«Ç’a été une partie très physique, intense et très éprouvante des deux côtés. C’est une bonne préparation pour les séries. La première place en saison régulière n’était pas un objectif pour nous. On se concentre sur les éliminatoires», souligne-t-il.

Brookwood termine la saison avec une fiche de 15 victoires et une défaite. L’équipe qui joue ses matches à domicile à l’école secondaire Des Sources-Riverdale a obtenu le meilleur différentiel de points dans la ligue avec une fiche de +423.