Pierrefonds–Dollard: château fort libéral et bis repetita

Le député libéral sortant Sameer Zuberi a été réélu pour un deuxième mandat dans la circonscription de Pierrefonds–Dollard qui regroupe les villes de Dollard-des-Ormeaux et les arrondissements montréalais de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de Pierrefonds-Roxboro.

Forteresse libérale de 1993 à 2011, conquise par le Nouveau Parti démocratique lors de la grande vague orange de 2011, Pierrefonds–Dollard redevient rouge en 2015 après l’élection du candidat libéral Frank Baylis, qui a récolté 58,7% des votes.

Après le désistement de ce dernier en 2019, Sameer Zuberi reprend le flambeau et conserve la circonscription à son tour avec 56,7% des voix. Membre du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, Sameer Zuberi termine la course cette fois avec 54,3% des voix devant le conservateur Terry Roberts (20,9%), la candidate du NDP Maninderjit Kaur-Tumbar (12,5%) et la bloquiste Nadia Bourque (8,1%).

