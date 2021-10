La campagne «Famille sans fumée» de retour

Famille sans fumée est une campagne organisée par l’organisme Capsana qui a comme but de sensibiliser les familles québécoises aux dangers de la fumée secondaire, notamment pour les enfants et les femmes enceintes. Elle vise notamment à encourager les familles à faire de leurs voitures et de leurs maisons des zones sans fumée.

Selon un sondage Léger réalisé en 2020, 42% des parents d’au moins un enfant âgé de 12 ans, rapportaient fumer en présence de leurs enfants, principalement dehors, mais à proximité d’eux, ou de façon moins importante dans la maison ou la voiture. Toujours selon la même enquête, Famille sans fumée inciterait 2% des parents fumeurs à diminuer leur nombre de cigarettes fumées et 26%, à arrêter.

Les parents intéressés à participer à la campagne pourront trouver de l’information, des conseils et des outils pratiques et ressources d’aide gratuites pour les parents qui souhaitent diminuer leur consommation de cigarettes sur le site famillesansfumee.ca.