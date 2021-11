La fabricathèque du Sud-Ouest est ouverte

La fabricathèque du Sud-Ouest de Montréal accueille depuis octobre dernier les habitants, à la bibliothèque Saint-Henri.

Il s’agit d’un espace de création numérique inspiré des Fab Labs.



Le lieu propose un accompagnement personnalisé, offert par des animatrices spécialisées pour la réalisation de projets personnels.

On trouve sur place des équipements numériques ou non, qui permettent de fabriquer des objets pour un usage personnel.



A la fabricathèque du Sud-Ouest il est par exemple possible de fabriquer des imprimantes 3D. Une machine de découpe vinyle ou encore de la robotique.

De l’équipement audiovisuel et bien d’autres outils sont à la disposition des citoyens pour laisser place à la créativité.

Les habitants peuvent se rendre à la fabricathèque de la bibliothèque Saint-Henri seuls, ou en groupe.

La Fabricathèque du Sud-Ouest est accessible sur rendez-vous.

Les horaires sont de 13h à 15h30 les lundis, mardis et jeudis, et de 13h à 20h les mercredis.



Elle est aussi ouverte en accès libre.

A compter de 15h30 les lundis, mardis et jeudis et de 12h30 à 17h les dimanches.