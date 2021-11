Nouvelle exposition pour Véronic Sévigny

L’artiste de Vaudreuil-Dorion Véronic Sévigny tient une exposition au Cafexo jusqu’au 28 novembre. Il s’agit de sa deuxième cette année, après un passage à la bibliothèque de Les Coteaux.

Une quinzaine de toiles colorées et figuratives d’oiseaux et de femmes situés dans des décors issus de l’imaginaire de l’artiste y sont présentées. On y trouve également des formes rappelant celles de la nature.

Son amie, la mosaïste Monica Brinkman, lui a mis la puce à l’oreille lorsqu’elle lui a indiqué que le Cafexo était disponible pour présenter des expositions. Elle a donc sauté sur l’occasion.

«Je me cherchais un endroit et celui-là est vraiment propice à mon genre d’œuvre, explique-t-elle. J’ai été chanceuse parce que la programmation du Cafexo est maintenant complète jusqu’en août prochain.»

Alors qu’elle réalisait d’abord principalement des portraits qu’elle vendait, ce n’est qu’en 2013 que Véronic Sévigny commence à produire des œuvres afin de les exposer. Elle s’est fait connaître grâce au programme Traquer la relève artistique et culturelle en émergence (TRACE), l’année suivante.

Pour elle, l’art est plus qu’un passe-temps. Il s’agit d’un besoin. «Je me suis rendu compte que si je suis longtemps sans créer, je suis plus refermée sur moi-même et ce n’est vraiment pas bien, explique l’artiste. C’est une question de santé mentale.»

Définir son style

Mme Sévigny considère qu’elle a réussi, au fil des années, à se trouver un style propre à elle, ce qui l’encourage pour l’avenir.

«Ce n’est pas rare que les gens reconnaissent mes œuvres, dit-elle. Je sens que j’avance petit à petit.»

Pour les années à venir, elle compte continuer dans cette direction afin de potentiellement être en mesure de quitter son emploi comme gestionnaire de base de données.

«C’est difficile, la vie d’artiste, admet-elle. Il y a des années lors desquelles je vends plus de toiles que d’autres et je ne suis pas au stade d’en vendre assez pour lâcher mon travail, mais j’aimerais aspirer à ça un jour.»

D’ici là, l’artiste sera présente le 21 novembre entre 11h et 14h au Cafexo afin de rencontrer les visiteurs de son exposition.