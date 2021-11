Appel à témoignages pour retrouver un voleur dans le Sud-Ouest

Le suspect a commis deux vols qualifiés dans un dépanneur du quartier Ville-Émard dans les nuits du 6 et du 17 septembre dernier.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande la collaboration du public afin d’identifier un voleur, qui a sévi deux fois dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

L’homme a commis deux vols qualifiés dans un dépanneur du quartier Ville-Émard dans les nuits du 6 et du 17 septembre dernier.

Le SPVM diffuse des images captées par les caméras de surveillance pour tenter d’identifier et de retrouver ce voleur.

Lors de ces deux vols, le suspect a répété le même scénario.

Il entre seul dans le dépanneur, mentionne avoir une arme sur lui et demande de l’argent en proférant des menaces contre le commis. Il prend la fuite à pied après le vol.

Appel à témoignages

Les enquêteurs du SPVM invitent toute personne qui aurait de l’information sur ces événements ou sur cet individu à se rendre à son poste de quartier.

Il est aussi possible de communiquer, de façon anonyme et confidentielle, avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.

Selon les images captées par les caméras de surveillance, le suspect est un homme blanc, âgé entre 25 et 30 ans, de stature moyenne, et il s’exprime en français.