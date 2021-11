Une marque de beurre d’arachide veut sauver les personnes allergiques

L’entreprise Kraft, qui produit notamment du beurre d’arachides, tente de conscientiser la population et les décideurs au fait que l’épinéphrine, qui traite les réactions allergiques graves, n’est pas accessible à tous étant donné son coût moyen de 120$.

Kraft s’associe donc au joueur de la LNH Alexis Lafrenière — lui-même allergique aux arachides — pour le lancement du fonds Protection pour des peanuts du beurre d’arachide Kraft pour l’accessibilité à l’épinéphrine.

Par cette campagne, Kraft veut que les médicaments vitaux qui traitent les chocs allergiques graves «ne coûtent pas plus qu’un pot de beurre d’arachides».

Les arachides figurent en tête de liste des principaux allergènes alimentaires au Canada. Le seul traitement de l’anaphylaxie est un auto-injecteur d’épinéphrine, qui coûte près de 25 fois plus cher que ce contre quoi il protège, comme le beurre d’arachide. Bien que la couverture varie d’une province à l’autre, les frais remboursables dépendent fortement du niveau de revenu et de l’assurance privée, et de nombreux Canadiens doivent payer chaque année leurs médicaments vitaux.

Selon Allergies alimentaires Canada, moins de 50% des personnes souffrant d’allergies alimentaires ont accès à un auto-injecteur d’épinéphrine, au coût moyen de 120$.

Un auto-injecteur d’épinéphrine

«Je suis fier de participer à la campagne cette année, et en tant que personne vivant avec une allergie aux arachides, je suis reconnaissant que le beurre d’arachide Kraft soutienne la communauté des personnes allergiques aux aliments avec une cause aussi importante», s’est enthousiasmé l’athlète de la LNH Alexis Lafrenière.

On estime que plus de 2,6 millions de Canadiens risquent d’avoir une réaction allergique grave et ont besoin de médicaments vitaux. Le but de Kraft est ainsi de faire baisser le prix des médicaments contre l’allergie aux arachides.

À partir du 22 novembre, les Canadiens qui ne sont pas couverts à 100% pour le remboursement de l’épinéphrine peuvent visiter CaCouteDesPeanuts.ca et soumettre leurs reçus.