Remplir des sacs à mains de produits hygiéniques pour les femmes en situation d’itinérance

Le poste de quartier 38 reçoit jusqu’au 13 décembre prochain des dons de produits hygiéniques et de sac à main pour les femmes en situation d’itinérance.

L’opération «sac à main à remplir» lancée par le SPVM en collaboration avec l’entreprise Citron Hygiène vise à récupérer des sacs à main neufs ou légèrement usagers et de les remplir de produits d’hygiène.

Les sacs à main seront ensuite remplis de ces produits pour être ensuite redistribués le 16 décembre à des organismes venant en aide aux femmes en situation d’itinérance.

Les produits hygiéniques sont:

Serviettes hygiéniques, tampons, culottes d’aisance

Déodorant

Savon et savon liquide pour le corps

Lotion pour le corps

Rasoirs

Cotons-tiges et boules de coton

Dentifrice, brosses à dents et soie dentaire

Baume pour les lèvres et crème hydratante

Coupe-ongles

Le poste de quartier 38 qui reçoit les dons se situe au 1033 rue Rachel Est.

Une initiative née il y a 6 ans

L’initiative a été lancée il y a près de six ans par le Service de police d’Ottawa. L’entreprise Citron Hygiène a pris connaissance de cette initiative il y a trois ans. Séduite par l’idée elle a décidé de contacter le service de police pour devenir commanditaire.

«On voulait une œuvre caritative où on pouvait œuvrer tout en demeurant dans notre domaine d’expertise, explique la porte-parole de Citron Hygiène, Edith Maltais. On sait que c’est un vrai problème pour les personnes dans le besoin».

Mme Maltais souligne que les produits d’hygiènes sont trop coûteux pour les personnes en situation d’itinérance. Il n’ont donc d’autres choix que de se tourner vers les « moyens du bord » qui ne sont pas hygiéniques.

La distribution des produits dans des sacs à main était voulue afin de ne pas remettre les produits uniquement dans des sacs en plastique. Le but premier est de préserver la dignité des femmes en situation d’itinérance.

En plus des dons de la population, l’entreprise Citron Hygiène et certains de ses fournisseurs offrent aussi des produits d’hygiènes tels que des tampons, serviettes des coupes ongles et des sacs à mains dans cette opération.

Citron Hygiène est l’un des principaux fournisseurs d’hygiène des toilettes commerciales, de solutions de lutte antiparasitaire et de produits hygiéniques au Canada.