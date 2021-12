Fondation des jeunes de la DPJ: offrir Noël et plus encore

La campagne de Noël de la Fondation des jeunes de la DPJ est lancée. La nouvelle porte-parole de l’organisme, Anaïs Favron, invite la population à se montrer généreuse afin d’offrir un temps des Fêtes agréable aux jeunes qui célébreront Noël en centre jeunesse.

L’approche du temps des Fêtes est généralement une période d’émerveillement pour les jeunes. Noël est normalement un moment de célébration pour toute la famille.

Malheureusement, c’est une histoire bien différente chaque année pour les jeunes qui sont suivis par la DPJ.

À Montréal, c’est plus de 5000 enfants et leurs familles qui sont pris en charge par la DPJ. «On parle davantage des enfants qui sont hébergés parce que c’est vrai que la réalité dans les centres jeunesse et les foyers de groupe est plus institutionnelle avec plus de règles, surtout dans un contexte où on n’est pas tout à fait sorti de la pandémie», rapporte la directrice de la Fondation des jeunes de la DPJ, Fabienne Audette.

Les enfants veulent juste pouvoir croire en Noël, avoir un cadeau du père Noël, avoir un repas spécial. Ils veulent croire en quelque chose de plus grand. Anaïs Favron, porte-parole de la Fondation des jeunes de la DPJ

Anaïs Favron

Gracieuseté – Julie Artacho

L’organisme a approché l’animatrice de radio et de télévision Anaïs Favron afin qu’elle se joigne à eux pour donner un peu de bonheur à ces jeunes.

«C’est une cause qui me touche beaucoup parce qu’on laisse la DPJ aller comme si c’était normal que le gouvernement s’en occupe, alors que je pense que ça devrait plutôt être les gens, exprime Mme Favron. L’objectif de la fondation est vraiment de leur donner un peu plus et de montrer à ces jeunes que nous sommes avec eux.»

Noël dans la DPJ

En plus de l’isolement – causé par l’abandon – dont plusieurs jeunes souffrent, la pandémie ajoute son lot de complications quant à la préparation d’un réveillon de Noël dans les centres d’hébergement.

«Les éducateurs et éducatrices font un travail exceptionnel, mais ils ne peuvent pas faire de magie non plus. Ils ont besoin de notre aide», souligne Mme Favron.

L’argent amassé lors de cette campagne servira à offrir un buffet festif et à créer une ambiance chaleureuse pour les jeunes durant le temps des Fêtes. Heureusement, la fondation a déjà reçu suffisamment de cadeaux à offrir aux jeunes. L’organisme aide également les nombreuses familles qui sont suivies par la DPJ. Les travailleurs vont porter des cadeaux et des cartes alimentaires directement à leur porte durant cette période qui peut entraîner une importante charge émotive.

«C’est génial pour les parents qui n’auraient pas pu gâter leurs enfants comme ils l’auraient voulu», exprime Mme Audette.

Des dons pour toute l’année

Les dons recueillis pendant cette campagne de Noël serviront également à financer les différents programmes offerts tout au long de l’année. Le mandat de la DPJ est principalement de combler les besoins de base des jeunes qui en ont besoin. De son côté, la fondation a pour mission d’en offrir plus.

«On dit que la DPJ s’occupe des besoins de base, mais on offre des services qui sont nécessaires au bon développement de la personne», renchérit la directrice.

À titre d’exemple, la fondation paye des bourses d’études postsecondaires et du tutorat personnalisé pour les jeunes qui en ont réellement besoin, ne serait-ce que pour maintenir leurs résultats scolaires.

Les familles dans le besoin peuvent également solliciter la Fondation des jeunes de la DPJ pour obtenir de l’aide de plusieurs manières, notamment dans la transition vers la vie autonome et pour financer certaines activités pour le bien-être du jeune.

Comment faire un don?

Le moyen le plus facile de donner de l’argent à la Fondation de la DPJ est de se rendre sur le site Internet de l’organisme: www.fondationjeunesdpj.ca. Il est possible pour un donateur d’offrir une compensation mensuelle à la Fondation, ce qui permet aux organisateurs de prévoir plus facilement des budgets pour les différents programmes offerts.