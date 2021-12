Trois activités pour profiter de l’hiver à Montréal-Nord

On ne le dira jamais assez : passer du temps à l’extérieur fait du bien, autant pour la santé que le moral, tant qu’on est bien emmitouflés! Voici trois suggestions pour profiter de l’hiver dans l’arrondissement qu’on soit seul, en famille ou entre amis.

Place à la trottinette des neiges

Au parc Aimé-Léonard, la saison du kayak est certes terminée, mais pourquoi ne pas essayer la trottinette des neiges?

Depuis le 23 décembre, l’organisme La Route de Champlain en fait la location pour 5$ l’heure tous les jours jusqu’au 3 janvier, à l’exception du 25 décembre et du 1er janvier.

Le principe s’inspire du traîneau à chiens, mais c’est vous qui pousserez le chariot sur patins, sur lequel on peut asseoir un enfant ou non. L’idéal est d’avancer sur la neige tapée du parc Aimé Léonard, avec, en prime, une vue sur la rivière des Prairies.

Pour ceux qui souhaitent simplement jouer dans la neige, il est aussi possible d’emprunter gratuitement pelles, ballons et crazy carpet.

Photo: Anouk Lebel, Métro

Se réunir à La Placote, rue de Charleroi

Les experts le disent : le risque de transmission de la COVID-19 est nettement moins grand en plein air qu’à l’intérieur.

La rue de Charleroi dispose désormais d’une place publique pour que les citoyens puissent disposer d’un espace agréable pour profiter de l’extérieur.

Il est déjà possible de s’asseoir sous la pergola entourée de bacs turquoise. Cet hiver, l’arrondissement prévoit d’ajouter une balançoire, un système d’éclairage et un sentier de petits. Ce printemps, des tables et chaises bistro et des chaises longues seront installées sous la pergola. L’arrondissement prévoit aussi ajouter des panneaux d’exposition, planter des de tiges de saule et ensemencer un «pré» de fleurs indigènes. Des bancs seront ajoutés aux bacs de plantation.

L’hiver, c’est fait pour patiner

Envie d’enfiler vos patins? Plusieurs endroits vous permettent de le faire, à l’extérieur comme à l’intérieur.

La patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge du parc Le Carignan est désormais ouverte pour le patin libre et le hockey.

Les patinoires du parc Sauvé, du parc Oscar et du parc Lacordaire le seront lorsque les conditions météo le permettront.

Assurez-vous de vérifier les conditions avant de vous présenter.

Pour patiner à l’intérieur, rendez-vous aux arénas Fleury et Rolland, qui offrent des plages de patinage libre. Pas besoin de réserver, mais la capacité est établie à 25 personnes en raison des mesures sanitaires.