Claude Paradis, nouveau chef du PDQ 39

Le Poste de quartier 39, dans Montréal-Nord, a un nouveau chef. Il s’agit de l’inspecteur Claude Paradis, ancien commandant du poste de quartier 8, dans Lachine.

M. Paradis est entré en poste le 10 janvier. Il succède à l’inspecteur Patrick Lavallée, qui, après deux ans en poste, a quitté ses fonctions pour relever de nouveaux défis au SPVM.

Policier depuis 31 ans, l’inspecteur Paradis a débuté comme patrouilleur au poste 23, à Saint-Henri-Westmount. Il a travaillé comme superviseur de quartier à Montréal-Nord pendant plus de dix ans, de 2004 à 2015. Il a aussi été commandant pour l’unité aéroportuaire du SPVM et chef des PDQ 8 et 48, respectivement dans Lachine et Mercier.

«Je connais bien la réalité et les enjeux de Montréal-Nord», a-t-il fait valoir dans l’Infolettre du PDQ 39 envoyée par courriel le 12 décembre.

Il a aussi tenu à souligner le travail accompli par l’inspecteur Partick Lavallée pendant son mandat. «Son passage est marqué notamment par son implication et la concertation des acteurs du milieu communautaire et institutionnel», a-t-il écrit.