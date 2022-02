Un élève de 16 ans décède après s’être fait poignarder à Pointe-Claire

Lucas Gaudet, un adolescent fréquentant l’école secondaire anglophone John Rennie à Pointe-Claire, a succombé à ses blessures au centre hospitalier, jeudi matin.

Lucas Gaudet s’est fait poignarder au haut du corps lors d’une dispute entre deux groupes d’adolescents près de l’école secondaire St. Thomas, également à Pointe-Claire, mardi après-midi.

«Le centre de services scolaires Lester B. Pearson (LBSPB) envoie ses plus sincères condoléances à sa famille et ses amis. Il avait seulement 16 ans et un brillant avenir l’attendait. Nous sommes secoués par cette perte inimaginable», a exprimé la présidente du LBSPB, Judy Kelley, dans une lettre adressée à la communauté du centre de services scolaire.

Une équipe de professionnels, comportant notamment des conseillers et psychologues, est présente aujourd’hui à l’école secondaire pour soutenir la communauté faisant face à cette tragédie.

«Nous encourageons tous les employés et étudiants à utiliser ces ressources pendant cette période difficile et à se supporter les uns les autres», conclut Mme Kelley.

L’enquête du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est toujours en cours et le LBSPB a promis de collaborer avec les policiers.