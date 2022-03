Un nouveau Métro Plus à Côte-des-Neiges

Après avoir fermé ses portes en 2019, un investissement de 10M $ et une nouvelle bannière Métro Plus Wilderton, le supermarché de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce rouvre ses portes à nouveau.

Le propriétaire Tony Brunelle a procédé à l’inauguration de la nouvelle épicerie, dans la matinée du 24 février. L’ouverture du magasin de 40 000 pieds carrés a permis la création d’une trentaine d’emplois, en comparaison avec l’équipe de 2019, portant ainsi le nombre total de travailleurs à 120.

Marché des fruits et légumes

Une promesse plus complète

En plus des rayons traditionnels tels que la boucherie et la poissonnerie, le nouveau Métro ajoute un comptoir de repas prêts-à-manger. Plus d’une centaine de mets cuisinés par des chefs en magasin sont offerts tous les jours. Il y a également un comptoir à sushis.

De plus, l’épicier promet une plus grande variété d’aliments répondant aux dernières tendances de produits locaux, internationaux, sans gluten et biologiques. Pour les amateurs de bières, une plus grande sélection de boissons de microbrasseries.

Enfin, 6 caisses libre-service sont à la disposition des clients.

Boucherie