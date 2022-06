Pénurie de sauveteurs: les piscines ouvrent à horaire réduit

Les citoyens de RDP–PAT pourront se rafraîchir dans l’ensemble des piscines extérieures de l’arrondissement cet été. Les horaires de baignade seront toutefois réduits en raison du manque de sauveteurs.

Dès le 24 juin, les citoyens de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles pourront se rafraîchir dans l’ensemble des piscines publiques de l’arrondissement.

Les horaires ont cependant dû être modulés cette année, en raison des défis liés au recrutement de main-d’œuvre.

Les plages horaires d’après-midi, «qui sont souvent plus achalandées et représentent la période la plus chaude de la journée», sont donc priorisées, lit-on dans un communiqué de l’arrondissement.

La capacité maximale de baigneurs en piscine publique sera également révisée «pour permettre une surveillance optimale».

«Je suis heureuse et soulagée des retombées positives de la campagne de recrutement qu’a menée l’arrondissement au tout début du printemps et qui s’est étalée jusqu’à la mi-mai. […] De plus, cette annonce nous permettra de maintenir l’ensemble de nos piscines et pataugeoires extérieures ouvertes durant toute la saison régulière de baignade!», affirme par voie de communiqué Caroline Bourgeois, mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.

Mme Bourgeois avait lancé un cri du cœur il y a quelques semaines dans l’espoir de pourvoir rapidement les postes de sauveteurs, alors qu’entre 20 à 35 d’entre eux étaient toujours vacants.

Présentement, il y aurait toujours une quinzaine de postes à pourvoir. Pour connaître les options pour se rafraîchir dans l’arrondissement, on peut consulter le site de l’arrondissement.