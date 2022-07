Des découvertes au fil du Lien vert

Le Lien vert est une agréable promenade piétonne et cyclable s’étendant de la rue Préfontaine à l’avenue Jeanne-d’Arc. Elle relie l’est et l’ouest du quartier. Elle a fait l’objet de plusieurs projets de revitalisation urbains et citoyens au fil des ans, qui ont mené au verdissement, au développement et à l’embellissement des lieux.

Les aménagements verts et le calme qui y règne sont particulièrement plaisants. Ils en font un lieu sécuritaire de passage, de repos et de rencontre.

Le Lien vert se trouve sur l’ancienne voie ferroviaire du Canadien National, qui traversait autrefois le quartier. L’héritage industriel perdure encore aujourd’hui et constitue l’essence même d’Hochelaga-Maisonneuve.

La promenade publique Luc-Larivée commence à s’étendre à partir des années 2000, entre la rue Joliette et l’avenue Jeanne-d’Arc. C’est un espace de déambulation convivial puisqu’il est bordé de nouveaux bâtiments, qui ont permis d’accueillir 950 nouveaux logements.

À l’angle de l’avenue Valois, la promenade débouche sur la place Simon-Valois, qui témoigne d’un renouveau urbanistique. Inaugurée en 2007, c’est une aire animée et commerçante, où des spectacles ont lieu durant l’été. La construction d’une Zone de rencontre est en cours.

Le parc Dézéry-Préfontaine est quant à lui réaménagé en 2015 et sa vocation familiale et festive se voit renforcée. Il devient deux ans plus tard le parc Sarah-Maxwell, en hommage à l’ancienne directrice de l’Hochelaga Protestant School qui a péri dans un incendie alors qu’elle essayait de sauver ses élèves. L’artiste Dodo Ose a d’ailleurs réalisé une murale qui l’honore.

Trois tronçons supplémentaires ont enfin été réaménagés et verdis en 2019, dans le prolongement de la promenade Luc-Larivée, entre les rues Joliette et Davidson. Le verdissement, le patrimoine, la propreté et la cohabitation ont été mis de l’avant. Près de 1000 végétaux ont été plantés dans le cadre de ce projet!

Église du Très-Saint-Nom-de-Jésus

L’église catholique du Très-Saint-Nom-de-Jésus est sans doute l’un des emblèmes du quartier. De style romano-byzantin, elle a été bâtie en 1903. La décoration des voûtes peintes par le peintre québécois Toussaint-Xénophon Renaud ainsi que les ornements des vitraux valent le coup d’œil! Véritable joyau, son orgue est d’ailleurs le plus imposant à Montréal au moment de sa construction.

Kitsch à l’os. Crédit photo: Ambre Giovanni, Collaboration spéciale

Boutique locale: Kitsch À L’Os… ou pas

De nombreuses boutiques locales se trouvent à proximité. Au coin des rues Hochelaga et Cuvillier, Kitsch À L’Os… ou pas saura combler votre envie de faire des cadeaux originaux et farfelus! On y trouve des accessoires décoratifs et utilitaires, de la papeterie, des produits pour hommes et femmes, ainsi que des trouvailles rétro et antiques dégotées au Canada.

