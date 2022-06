15 M$ supplémentaires pour des projets écologiques dans la métropole

La Ville de Montréal bonifiera de 15 M$ son tout premier budget participatif. Cette somme, qui s’ajoutera aux 10 M$ récemment accordés pour financer sept projets, servira à en financer cinq autres qui seront à vocation écologique.

Les cinq projets consistent en l’implantation de zones nourricières écologiques, l’installation de capteurs de pluie, le verdissement des rues ainsi que la création d’un parcours riverain et de jardins verticaux de la fraîcheur.

«Le budget participatif est une manière concrète de mobiliser l’intelligence collective de la population montréalaise pour résoudre des enjeux urbains, indique Robert Beaudry, responsable de l’urbanisme, de la bonification citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif, par voie de communiqué. Au total, le premier budget participatif va permettre de réaliser 12 projets pour la transition écologique et sociale de Montréal, répartis dans 17 arrondissements et représentant un investissement total de 25 M$.»

La bonification permettra également d’augmenter de 1 à 3 M$ le budget du Quai34, à Lachine.

La planification et la réalisation des différents projets par les arrondissements et les services concernés vont s’échelonner jusqu’en 2024. Les premiers projets verront le jour dès cet été.

Pour découvrir les détails des projets financés, visitez le site Web de la Ville de Montréal.

Les 12 projets financés

– Les mini-forêts de Montréal (Montréal-Nord, Outremont, Pierrefonds-Roxboro, Rosemont–La Petite-Patrie et Verdun)

– De l’eau dans ta gourde (Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Outremont, Saint-Léonard et Ville-Marie)

– Mobilier festif inclusif et sécuritaire (tous les arrondissements)

– Le Jardin Éthel (Verdun) et Notre serre 4 saisons (Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension)

– Corridor écologique du grand Sud-Ouest (LaSalle et Le Sud-Ouest)

– Quai34 (Lachine)

– Zones nourricières écologiques (Ahuntsic-Cartierville, LaSalle, Outremont, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Saint-Laurent)

– Les jardins verticaux de la fraîcheur (Outremont et Ville-Marie)

– Parcours riverain Gouin (Ahuntsic-Cartierville, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Montréal-Nord, Pierrefonds-Roxboro et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles)

– Capteurs de pluie (Le Sud-Ouest, Rosemont–La Petite-Patrie et Saint-Léonard)

– Verdissement de rues (Ahuntsic-Cartierville, Ville-Marie et Outremont)