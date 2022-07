Un club pour les jeunes lecteurs à Saint-Léonard

Les lecteurs en herbe auront l’occasion de passer un bel été, puisqu’un club de lecture leur sera dédié pendant l’été. Le Club de lecture d’été TD sera ouvert jusqu’au 6 août et ouvert aux enfants de tout âge, quels que soient leurs goûts et leur niveau de lecture.

Organisé par la bibliothèque de Saint-Léonard, le club de lecture a pour objectif de mettre en valeur des œuvres, des auteurs et des illustrateurs canadiens. Endroit parfait pour initier les enfants au goût de la lecture et des livres, des animations et ateliers quasi quotidiens seront mis en place, pour les grands, comme les tout-petits.

Chaque jour ou presque aura un thème différent, avec les mardis fantastiques, les mercredis épiques, les jeudis mythiques, les fabuleux samedis, les dimanches aventuriers, ainsi que l’heure du conte légendaire.

Une fois cet événement terminé, le samedi 13 août se tiendra la Livrofête à la scène culturelle du parc Wilfrid-Bastien. Un spectacle pour toute la famille y sera tenu, ainsi que de nombreux prix et des certificats de lecture remis aux participants qui se seront illustrés lors des activités.