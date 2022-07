MTHell : l’enfer est dans la sauce piquante

Sabrina Doucette et Zackary Munn.

Née d’un projet expérimental, l’entreprise Les sauces piquantes MTHell est aujourd’hui en pleine expansion. Les deux entrepreneurs à la barre du projet sont déterminés à créer des produits savoureux pour séduire tout type de palais, tout en offrant une bonne dose de piquant.

Rencontré à son domicile de Montréal-Est avec sa conjointe Sabrina Doucette, Zackary Munn montre fièrement le jardin où tout a commencé il y a trois ans. Après l’avoir réaménagé et y avoir planté des piments, le jeune homme a décidé de s’intéresser à la confection de sauces piquantes pour le plaisir.

Le conseiller bancaire a appris l’abécédaire de la création de sauce sur Youtube, pour bientôt en créer quatre aux couleurs «de l’arc-en-ciel».

«Quand je fais quelque chose, je vais all in», raconte celui que sa conjointe décrit comme une personne «intense».

Ce qui n’était qu’un projet de pandémie a connu un vif succès dans le cercle d’amis du couple, puis sur les réseaux sociaux. Un jour, un commerçant goûte à la sauce et propose à Zackary d’en vendre en magasin. C’est le déclic. Il décide alors de créer sa propre entreprise et d’obtenir un permis pour la vente d’aliments.

Sabrina Doucette raconte avoir suivi son conjoint dans l’aventure un peu par les forces des choses, faisant d’abord des tâches simples comme laver la vaisselle ou éplucher des légumes.

«Je me suis dit : « c’est trop. Il ne peut pas faire ça tout seul ! »», relate la jeune travailleuse sociale, qui a peu à peu adopté le rôle de «gestionnaire de projet» dans l’entreprise.

Pour tous les palais

Les deux entrepreneurs disent avoir pris soin de développer des produits accessibles pour tous les palais, jouant avec plusieurs saveurs, dont celles du kiwi, du bleuet, de la mangue, de plusieurs types d’alcool et bien sûr, des piments.

«Notre but n’est pas de faire la sauce la plus forte au monde, mais […] la plus goûteuse au monde», soutient Zackary.

En plus des sauces, le couple a plus récemment lancé des produits de relish épicée, noix fumées, huiles piquantes et cornichons.

Étonnamment, c’est ce dernier qui est leur produit le plus piquant. Il est fermenté trois semaines avec du piment Carolina Reaper, du chili, de l’ail et de l’aneth.

Aller plus loin

Devant le succès de leurs concoctions, le couple a officiellement lancé l’entreprise en décembre 2021. Depuis mars, la production des sauces se fait maintenant dans un local commercial.

Les deux travaillent «7 jours sur 7» et multiplient leurs présences dans les marchés et festivals. Ils jonglent aussi avec l’idée d’avoir des employés pour alléger leurs tâches.

Zackary dit d’ailleurs rêver de se dévouer à temps plein au projet.

«Notre plan de rêve, c’est d’avoir notre propre magasin avec une salle de production », s’enthousiasme-t-il.

«On est encore jeunes. Mais on en est là pour l’instant, et on trippe», ajoute Sabrina.

En vente dans l’Est



Les sauces piquantes MTHell seront présentes le 30 juillet et le 17 septembre au marché public de Pointe-aux-Trembles. Leurs produits sont en vente en ligne et dans plusieurs commerces, notamment chez Le Parti bière, Huile et Vinaigre, La dînette Montréal, Le AAA Boucherie gourmet, et bientôt chez Aux p’tits bocaux.