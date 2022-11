Le SRB Pie-IX «enfin» inauguré

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a coupé la bannière officialisant l'inauguration du SRB Pie-IX accompagné de Geneviève Guilbault et de plusieurs autres élus et représentants.

C’est sous un soleil radieux que de nombreux élus et représentants des organisations de transport en commun s’étaient donné rendez-vous jeudi à la gare de train Saint-Michel-Montréal-Nord, pour donner le coup de départ du SRB Pie-IX, quelques jours avant sa mise en service officielle, le 7 novembre. Une quinzaine d’arrêts seront alors en fonction, excluant les stations Bélanger et Jean-Talon, toujours en construction.

Un tour d’autobus était ainsi proposé aux invités, afin de leur faire vivre la première expérience de ce nouveau service rapide par bus, précédé d’une séance d’informations techniques sur les détails entourant la mise en route du SRB et les discours d’usage.

La ligne de bus 439 Express sera celle qui empruntera les voies centrales réservées au SRB. Les fréquences de passage seront d’entre 4 et 10 minutes, tout dépendant du moment de la journée, entraînant «un gain en temps de déplacement de 30%», selon les estimations présentées par Martin Dionne, directeur principal du projet du SRB Pie-IX.

Pour le porte-parole de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) Simon Charbonneau, le SRB offre de nouvelles options de transport qui occasionneront un désengorgement de la ligne orange du métro, en plus d’offrir une alternative pour les usagers du train de banlieue vers Mascouche.

C’est le premier maillon structurant à l’Est de la ligne orange. On ajoute un axe nord-sud et des branches s’ajouteront à ce tronc qui connecte la ligne verte au sud, et éventuellement, à la ligne bleue, avec un réseau étendu qui maximisera l’efficacité des déplacements, autant en train qu’en bus et qu’en métro. Simon Charbonneau, porte-parole de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

En excluant le tronçon manquant jusqu’à Notre-Dame, toujours prévu mais actuellement en période d’analyse, les coûts de la mise en place du SRB s’élèvent à 523 M$.

Les élus au rendez-vous

Plusieurs élus municipaux, provinciaux et fédéraux étaient présents pour l’occasion à la gare de train situé dans l’arrondissement de Montréal-Nord, notamment Geneviève Guilbault, pour qui l’inauguration du SRB Pie-IX constitue la première «en tant que nouvelle ministre des Transports et de la Mobilité durable».

Quelques élus, dont Valérie Plante et Geneviève Guilbault, se dirigeait à l'inauguration officielle du SRB Pie-IX près de la gare de train Saint-Michel-Montréal-Nord.

De nombreux élus locaux étaient également présents, dont la mairesse d’arrondissement Christine Black, la députée provinciale de Bourassa-Sauvé Madwa-Nika Cadet et le député fédéral de Bourassa Emmanuel Dubourg.

Christine Black s’est dite très heureuse pour la population de l’arrondissement, qui sera enfin desservie par une ligne de bus rapide et efficace. «On l’annonce depuis longtemps mais là, c’est pour de vrai! On va le voir circuler dès lundi à Montréal-Nord. Ça va aider tous les enjeux de mobilité dans Montréal-Nord, pour arriver à sortir et transiter dans le quartier.»

Si la mairesse a poursuivi en disant que le SRB n’était pas suffisant et que d’autres investissements seront requis, elle a tout de même qualifié sa mise en service de «grand pas dans la bonne direction».

Même son de cloche pour le député fédéral de Bourassa, pour qui cette ligne d’autobus offrira de nouvelles opportunités à la population de Montréal-Nord. Il a salué du même coup le travail fait par l’équipe du SRB Pie-IX, qui a été «à l’écoute des commerçants et de la population» de sa circonscription.

Un tour d’autobus comme dessert

Après la traditionnelle coupe de la bannière par la mairesse, les médias et les élus ont pu embarquer dans le SRB. À bord, le directeur principal du projet Martin Dionne a expliqué les modifications en termes de signalisation et de circulation permettant aux autobus une plus grande fluidité malgré le trafic sur le boulevard Pie-IX.

«Les mesures d’embarquement par toutes les portes sont une des manières qui permettent une plus grande efficacité de déplacement, a-t-il précisé. De plus, la presque majorité des virages à gauche sont interdits désormais sur Pie-IX et les feux de circulation sont synchronisés avec les autres lumières afin que les autobus soient le moins possible à l’arrêt. Ainsi, la vitesse commerciale du SRB est maximisée.»