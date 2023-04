Verglas: l’ouest de Montréal a été fortement exposé au monoxyde de carbone

Alors que la Ville de Montréal a interdit, depuis 2017, l’utilisation de poêles à bois sur son territoire, les citoyens de l’Ouest-de-l’Île semblent avoir eu recours à d’autres méthodes de chauffage au cours de la crise du verglas. Résultat des courses, près de 130 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone dans ce secteur.

La Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP) a reçu 127 signalements ou déclarations liées au monoxyde de carbone, aussi appelé CO. Les quartiers et les arrondissements qui ont été les plus touchés sont Lasalle, Montréal-Nord, St-Laurent, Ahuntsic, Pierrefonds et Parc-Extension, ainsi que la ville de Dollard-des-Ormeaux.

Les deux premières nuits, je vous dirais que l’interdiction d’utiliser les cheminées pourrait avoir joué dans l’équation. Les gens doivent avoir utilisé d’autres moyens et cela peut être plusieurs choses en même temps. Alexia Valax, cheffe de service des mesures d’urgence du CIUSSS de l’Ouest, en entrevue avec Métro.

La DRSP dit avoir constaté que les citoyens ont tenté d’utiliser des appareils de chauffage d’appoint ou de cuisson, ce qui a été à l’origine de ces cas d’intoxication au CO. Dans ce secteur, les centres d’hébergement d’urgence ont été ouverts seulement au cours de la troisième nuit. Sans halte de chaleur, les gens ont recouru à d’autres méthodes non conventionnelles pour se réchauffer.

Aucun décès

Selon la cheffe de service des mesures d’urgence du CIUSSS de l’Ouest, Alexia Valax, aucun cas de mort n’a été enregistré sur le territoire du CIUSSS de l’Ouest. À sa connaissance, tout le monde a été traité par les équipes sur place aux urgences.

Les équipes ont fait preuve d’une gestion exemplaire et solidaire de la crise que ce soit au niveau des résidences pour personnes âgées (RPA), des CHSLD, des centres hospitaliers, mais aussi des soins à domicile, note la cheffe des urgences. L’un de leurs employés s’est même rendu jusque dans Lanaudière, le dimanche de Pâques, pour récupérer une génératrice permettant d’alimenter en électricité une ressource intermédiaire du territoire sans courant depuis deux jours.

«C’est ma première crise qui dure aussi longtemps, dit Mme Valax, et j’ai été étonnée de voir toute l’implication. Les départements s’échangeaient les ressources. On a eu même des directeurs qui ont travaillé jour, soir et nuit.»

L’ouest de l’île a été particulièrement touché par la tempête de pluie verglaçante, ce qui a eu un impact majeur sur de nombreux sites du CIUSSS, entraînant des coupures d’électricité pendant plusieurs jours.

Selon un règlement de la Ville de Montréal, il est interdit d’utiliser tout appareil ou foyer permettant l’utilisation d’un combustible solide, sauf s’il a fait l’objet d’une reconnaissance par un organisme identifié dans le cadre d’un processus de certification, à l’effet qu’il a un taux d’émission égal ou inférieur à 2,5 g/h de particules fines dans l’atmosphère.

Ce règlement a été adopté en vue d’éviter le smog hivernal. Cependant, les interdictions prévues aux articles 5 et 6 ne s’appliquent pas lorsqu’une panne d’électricité affectant le bâtiment où est situé l’appareil ou le foyer permettant l’utilisation d’un combustible solide dure depuis plus de trois heures.