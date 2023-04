Une campagne de dons alimentaires pour célébrer la fin du ramadan

À l’occasion de la fête de fin du ramadan, l’Aïd al-Fitr, l’École de soufisme islamique Maktab Tarighat Oveyssi (MTO) Shahmaghsoudi a lancé vendredi une campagne de dons alimentaires d’envergure internationale, dans le but de récolter des denrées essentielles pour les personnes les plus nécessiteuses.

Pour ce faire, MTO Shahmaghsoudi s’est associée à des organisations locales et des organisations caritatives dans plus de 50 villes et 9 pays. Des produits alimentaires tels que du riz, de la farine, de l’huile, du sucre et des boites de conserve seront distribués.

«Ces dons aideront à s’assurer que les familles et les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts ont accès aux produits alimentaires essentiels dont ils ont besoin en ces temps difficiles », affirme l’organisation internationale à but non lucratif.

Dans le cadre de cette initiative et en célébration de la fin du mois du ramadan, MTO Centre de Montréal a remis 50 boites de denrées non périssables au Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île et à Chez Doris.

La députée de Robert-Baldwin Brigitte B. Garceau a assisté au lancement de cette vaste opération caritative.

«La campagne de dons alimentaires n’est qu’une des nombreuses initiatives réalisées par la communauté mondiale du MTO pour pallier la pauvreté et promouvoir la justice sociale dans le monde. Le MTO s’est engagé à avoir un impact positif sur la vie des personnes dans le besoin», estime Azin Nowrouzi de MTO Centre de Montréal.