Une sortie de l’autoroute 20 sera fermée cette fin de semaine

En raison de travaux de réparation de poutres de l’échangeur des Sources, la sortie 53 de l’autoroute 20 (A-20) en direction ouest sera fermée cette fin de semaine.

Du vendredi 5 mai à 23h au lundi 8 mai à 5h, il sera impossible d’emprunter la sortie de l’A-20 qui mène au boulevard des Sources, à cheval entre Dorval et Pointe-Claire. L’entrée d’autoroute n’est pas affectée et les voies en direction de l’est non plus.

Les automobilistes sont invités à emprunter la sortie suivante et à suivre la déviation par le boulevard Saint-Jean. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a créé une carte permettant de voir où se situe précisément la bretelle d’autoroute qui sera bloquée.

La sortie 53 sera fermée du 5 au 8 mai. Carte, gracieuseté MTMD.