Les nouveaux axes cyclables dans VSP coûteront 1 145 000$

L’Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension annonçait mardi que ses résidents pourront bientôt disposer de cinq nouveaux axes cyclables ouverts quatre saisons. Ces nouveaux aménagements sur les rues de Louvain et Legendre ainsi que sur les 24e et 25e Avenues, les avenues Ball, De L’Épée et Querbes se feront au coût total de 1 145 000$ a appris Métro.

Les voies des rues Legendre et de Louvain seront implantées au courant de l’été, aux alentours des mois de juillet et août. Comme ce seront d’abord des aménagements temporaires constitués de marquage et de bollards, le coût de chacun de ces axes cyclables sera de 55 000$.

Pour ce qui est de l’avenue Ball, les nouveaux aménagements devraient être implantés vers le mois d’août, pour des coûts totaux de 40 000$. Il s’agit également d’un aménagement constitué de marquage et de bollards. Dans ce secteur, des travaux d’infrastructures, incluant la construction de saillies, ont d’ailleurs été réalisés l’an dernier afin d’apaiser encore plus le parcours.

Pour leur part, les voies cyclables des avenues Querbes et De L’Épée ainsi que de la 24e et la 25e Avenue sont prévues pour l’automne. Des feux de circulation pourraient être aménagés le long de ces deux parcours cyclables «dans le but d’assurer la sécurité de la traversée de certains axes routiers, ce qui complexifie le projet et nécessite la collaboration de plusieurs partenaires», précise l’Arrondissement dans un courriel à Métro.

La date d’installation de ces différents feux n’étant pas encore confirmée, elle influencera la période d’implantation des aménagements, ajoute l’Arrondissement qui souligne également que les citoyens habitant à proximité recevront une lettre quelques semaines avant l’implantation pour les informer des changements à venir et de la période exacte.

Étant donné que ces voies cyclables sont de plus grande envergure et qu’elles nécessitent des travaux d’infrastructures, soit des feux de circulation, les coûts s’établissent à 585 000$ pour les axes sur Querbes et De L’Épée et à 410 000 $ pour les pistes cyclables sur la 24e et la 25e Avenue.

Soirées d’information en juin

Pour présenter les nouveaux aménagements cyclables à la population des quartiers de Saint-Michel et de Parc-Extension, l’Arrondissement tiendra trois séances d’information en juin.

On y précisera notamment les échéanciers pour chacun des nouveaux axes cyclables. Pour ce qui est des pistes cyclables des rues Legendre et de Louvain, la soirée d’information se tiendra le mercredi 7 juin, à 19h, au Centre Lasallien, situé au 3001, rue de Louvain Est.

Pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur les nouveaux aménagements des avenues Querbes, de L’Épée et Ball, ils pourront le faire le mercredi 14 juin, à 19h, à la salle du conseil d’arrondissement, au deuxième du 405, avenue Ogilvy.

Enfin, les détails quant à la piste cyclable de la 24e Avenue et de la 25e Avenue seront donnés le lundi 19 juin, à 19h, au Centre de loisirs René-Goupil situé au 4121, 42e Rue.

Emplacement des nouveaux axes cyclables

1. Rue de Louvain: entre la rue D’Iberville et la 17e Avenue

2. Rue Legendre: entre la rue D’Iberville et la 16e Avenue

3. 24e Avenue et la 25e Avenue: entre la rue Villeray et le boulevard des Grandes-Prairies

4. Avenue Ball: entre l’avenue Stuart et la rue Durocher

5. Avenue De L’Épée: entre les avenues Beaumont et Ogilvy et avenue Querbes: entre l’avenue Ogilvy et le boulevard Crémazie