CDN: 3,5 M$ pour la construction d’un chalet et d’un jeu d’eau au parc Coffee

Lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement, les élus de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce ont approuvé un contrat de construction d’une valeur de 3,5 M$ à l’entreprise EDP Construction pour le projet de construction d’un chalet et d’un jeu d’eau au parc Coffee.

Situé aux abords de la voie ferrée, de l’avenue Elmhurst ainsi que des rues Coffee et West Broadway, le parc Coffee offre déjà à ses usagers une aire à pique-nique, une fontaine d’eau potable, deux aires de jeux d’enfants ainsi qu’un terrain de basketball.

Or, le chalet de parc existant est fermé aux citoyens depuis plusieurs années puisqu’il est en «piètre état», peut-on lire dans les documents déposés par les élus. L’offre de service pour les équipements sportifs et communautaires dans cette zone est donc très limitée.

L’Arrondissement souhaite donc construire un nouveau jeu d’eau pour enfants ainsi qu’un nouveau chalet afin de répondre aux besoins grandissants des citoyens. Le nouveau chalet de parc répondra aux normes d’accessibilité universelle et d’intégration du concept ADS+.

Le contrat accordé comprend donc la démolition du chalet existant, la construction d’un nouveau chalet de parc et la construction d’un nouveau jeu d’eau. Le début des travaux est prévu pour septembre 2023. Ceux-ci devraient se terminer un an plus tard, en septembre 2024.