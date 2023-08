Présence non déclarée de certains allergènes dans des salades du Marché Hochelaga

Les personnes qui souffrent d’une allergie aux œufs, au blé ou à la moutarde ne doivent pas consommer deux types de salades préparées et vendues par l’entreprise Marché Hochelaga, située dans le quartier Hochelaga. Il s’agit de la salade de macaroni et de la salade de choux crémeuse qui ont été vendues en magasin jusqu’au 8 août.

Ces produits contiennent de ces substances allergéniques non déclarées. Ils font l’objet d’une mise en garde publiée mardi par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l’inspection des aliments de la Ville de Montréal et l’entreprise Marché Hochelaga.

Les produits étaient emballés dans un contenant de plastique transparent muni d’un couvercle et vendus à l’état réfrigéré. L’étiquette des produits comportait, outre leur dénomination, la mention «Marché Hochelaga S.E.N.C.».

Salade de choux crémeuse (Groupe CNW/Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation) Salade de macaroni (Groupe CNW/Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation)

Les personnes qui souffrent d’une allergie aux œufs, au blé ou à la moutarde et qui ont acheté ces produits sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l’établissement où elles l’ont acheté ou le jeter.

Il est à noter qu’aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n’a été signalé au MAPAQ jusqu’à présent.