Des vignettes de stationnement plus chères pour les véhicules les plus polluants

45$ à 95$

Voici les tarifs des vignettes SRRR à compter du 1er janvier 2020.

Pour un véhicule électrique de promenade : 45 $.

Pour un véhicule de moins de 2 litres ou pour une personne à mobilité réduite : 65 $

Pour un véhicule de plus de 2 litres et moins de 3 litres ou hybride de 3 litres et plus : 75$

Pour un véhicule de 3 litres et plus : 95 $