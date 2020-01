La voiture dans le collimateur du nouveau plan de déplacements

Favoriser les déplacement actifs et en transports en communs, réduire la place de la voiture, c’est ce que vise le plan local de déplacements d’Ahuntsic-Cartierville pour les années à venir. C’est un exposé des gestes à faire pour les dix années à venir pour sécuriser et améliorer les déplacements dans l’Arrondissement.

«Ce plan, qui oriente l’ensemble des activités et décisions de l’arrondissement, vise notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux énergies fossiles de notre collectivité et à développer et consolider des milieux de vie sécuritaires et à échelle humaine», écrit Émilie Thuillier, mairesse d’Ahuntsic-Cartierville, en ouverture de la présentation du PLD.

Il est décliné en 39 actions précises dans le cadre de quatre grands chapitres : transport actif, transport collectif, apaisement et partage de l’espace public ainsi que stationnement et livraison. L’accent est mis pour donner plus de place aux piétons et cyclistes et pour favoriser l’utilisation des transports en commun.

Dans les actions à court terme, on prévoit les aménagements des intersections où les piétons seront plus visibles pour éviter qu’ils se fassent heurter. On y trouve aussi un encouragement à «la mise en place des lignes Express» et l’amélioration de la correspondance entre bus et les trains de banlieue ou entre bus eux-mêmes.

Il y a aussi la limitation de la circulation de transit et les excès de vitesse et, pour ceux qui possèdent une voiture électrique, des accès plus faciles à des bornes de recharge.

Même s’il a été conçu après une très large consultation de la population, il s’inscrit dans la politique adoptée localement en 2019 dans le cadre du Plan stratégique de développement durable de l’arrondissement.

Le plan est touffu et riche en détail. Malgré les diverses consultations menées autour du PLD, l’arrondissement a préconisé un dévoilement public en présence de ses cadres.

Ils pourront expliquer les nombreuses cartes que renferme le PLD, échanger autour des commentaires du public et éventuellement rassurer ceux qui craignent des changements radicaux dans la façon de se déplacer à Ahuntsic-Cartierville.

Dévoilement du PLD, le 22 janvier, dès 18h30, à la salle du conseil du bureau d’arrondissement, au 555, rue Chabanel Ouest, 6e étage.